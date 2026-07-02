Rayakan Hari Jadi Ke-120, IMI Didorong Jadi Motor Penggerak Sport Tourism Indonesia

JAKARTA – Ikatan Motor Indonesia (IMI) didorong untuk semakin memperkuat pengembangan sektor sport tourism di Tanah Air seiring dengan perayaan hari jadinya yang ke-120. Momentum bersejarah ini dirayakan secara meriah melalui gelaran malam penghargaan IMI Awards 2025 yang berlangsung di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu 1 Juli 2026 malam WIB.

IMI Awards merupakan momentum apresiasi bagi insan otomotif Indonesia yang telah mengukir prestasi sepanjang tahun. Tercatat, lebih dari 20 kategori penghargaan diberikan yang mencakup hampir seluruh cabang olahraga otomotif nasional.

Dua puluh kategori itu di antaranya Mini GP, Slalom, Drifting, Karting, Aquabike, Rally, Sprint Rally, Time Rally, ITCR, MotoPrix, City Rally, Mandalika Racing Series, Speed Offroad, Adventure Offroad, Drag Race, Motocross, dan Grasstrack. Selain itu, ada juga penghargaan bagi promotor nasional, penyelenggara kejuaraan, insan otomotif berprestasi, serta kategori lainnya.

1. Untuk Dedikasi Insan Otomotif Nasional

Ketua Umum IMI Pusat, Moreno Soeprapto, menegaskan bahwa pemberian penghargaan tersebut bukan sekadar seremonial belaka, tetapi sebagai bentuk penghormatan. Hal itu bertujuan untuk mengapresiasi kontribusi, dedikasi, kerja keras, dan sportivitas seluruh pelaku olahraga otomotif nasional.

"Selama 120 tahun, IMI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang otomotif Indonesia. IMI Awards 2025 bukan sekadar malam penghargaan, tetapi juga bentuk penghormatan kepada seluruh insan otomotif," ujar Moreno dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/7/2026).

IMI Diminta perkuat pengembangan Sport Tourism Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Sementara itu, Ketua Panitia Acara, Bayu Priawan Djokosoetono, menyatakan cukup puas dengan pelaksanaan IMI Awards karena berjalan lancar. Baginya, acara ini sebagai tanda kepedulian IMI terhadap perkembangan motorsport di Indonesia.

"Hari ini kami sudah mengadakan IMI Awards 2025, ada lebih dari 300 peserta, 300 atlet, 300 champions yang menerima penghargaan dari Siang sampai Malam. Para pemenang berkumpul di acara malam ini. Kami sebagai panitia bersyukur acara bisa terselenggara dengan baik, wakil ketua panitia juga berkontribusi luar biasa," kata Bayu.