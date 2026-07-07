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Desak Made Rita Klarifikasi Ucapan Usai Juara World Climbing Series 2026, Tegaskan Bukan Kritik ke Pihak Tertentu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |17:11 WIB
Desak Made Rita Klarifikasi Ucapan Usai Juara World Climbing Series 2026, Tegaskan Bukan Kritik ke Pihak Tertentu
Desak Made Rita mengklarifikasi ucapannya usai jadi juara World Climbing Series 2026 (Foto: Instagram/@desakmaderita01)
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ATLET panjat tebing, Desak Made Rita Kusuma Dewi, mengklarifikasi ucapannya usai meraih medali emas di World Climbing Series 2026. Ia memastikan kritik itu bukan ditujukan kepada pihak tertentu.

Desak Made mengaku mengalami kendala sebelum berangkat ke Krakow, Polandia. Ia menyatakan pemerintah tidak mendukung keberangkatannya ke kejuaraan dunia panjat tebing.

1. Ungkapan

Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Asih. (Foto: NOC Indonesia)

Pernyataan itu langsung jadi perbincangan. Desak Made mengatakan, ucapannya itu merupakan ungkapan mengenai berbagai tantangan untuk ikut serta dalam ajang tersebut.

“Melalui pernyataan tersebut, saya hanya ingin mengekspresikan determinasi dan resiliensi saya sebagai seorang atlet,” kata Desak Made dalam keterangan resminya, Selasa (7/7/2026).

“Sebagai juara, saya percaya bahwa setiap tantangan harus dihadapi dengan semangat pantang menyerah dan dijadikan motivasi untuk terus memberikan penampilan terbaik,” imbuh perempuan asal Bali itu.

 

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