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Kisah Ardy B Wiranata, Peraih Medali Olimpiade untuk Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Kanada

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |11:50 WIB
Kisah Ardy B Wiranata, Peraih Medali Olimpiade untuk Indonesia yang Pilih Jadi Warga Negara Kanada
Ardy B Wiranata kini memegang paspor Kanada. (Foto: PB Djarum)
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KISAH Ardy B Wiranata, peraih medali Olimpiade untuk Indonesia yang memilih menjadi Warga Negara Kanada akan diulas Okezone. Ardy B Wiranata merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia yang turun di nomor tunggal putra pada awal 1990-an.

Untuk bersaing menjadi pebulu tangkis Indonesia di nomor tunggal putra, Ardy B Wiranata harus bersaing dengan banyak nama seperti Joko Suprianto, Eddy Kurniawan, Hermawan Susanto, Hariyanto Arbi hingga Alan Budikusuma.

Ardy B Wiranata sukses besar sebagai pebulu tangkis. (Foto: PB Djarum)
Ardy B Wiranata sukses besar sebagai pebulu tangkis. (Foto: PB Djarum)

1. Juara Dunia Junior

Sebelum menapaki sukses di level junior, Ardy B Wiranata tercatat sebagai juara dunia di level junior. Ia merupakan juara tunggal putra BWF World Junior Championships 1987 setelah menang atas jagoan China, Jin Feng, dengan skor 15-10 dan 15-6.

Hebatnya tak hanya di nomor tunggal putra, Ardy B Wiranata juga juara di nomor ganda campuran. Berduet dengan Susy Susanti, Ardy B Wiranata menang atas rekan senegaranya, Ricky Subagja/Lilik Sudarwati di final dengan skor 7-15, 15-7 dan 15-9.

2. Rebut Medali Perunggu Olimpiade Barcelona 1992

Berselang empat tahun setelah menjadi juara dunia junior, Ardy B Wiranata meraih medali emas SEA Games nomor tunggal putra. Medali emas itu meningkatkan kepercayaan diri Ardy B Wiranata saat turun di Olimpiade Barcelona 1992.

Olimpiade Barcelona 1992 menjadi Olimpiade pertama Ardy B Wiranata. Saat itu, Ardy B Wiranata baru berusia 22 tahun. Berstatus debutan, Ardy B Wiranata justru tampil menggila.

 

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