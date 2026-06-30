Sensasi Lari Menjelajahi Ikon Nusantara Hadir di TMII

JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bakal disulap menjadi lokasi lari lewat acara bertajuk Bhinneka Run 2026. Ajang lari tersebut akan berlangsung pada akhir pekan ini tepatnya pada Sabtu 4 Juli.

Ajang tersebut mengusung “Different Stories, One Finish Line” yang mana penyelenggara ingin meghadirkan pengalaman berbeda bagi para peserta. Nantinya, peserta bukan sekadar mengejar catatan waktu, tetap diajak menikmati kekayaan budaya Nusantara sepanjang lintasan.

1. Seni Tradisional

Penyelenggaraan akan menghadirkan pertunjukan seni tradisional akan mengiringi perjalanan peserta, mulai dari Angklung, Barongsai, Tanjidor, Jathilan, Tor-Tor, hingga atraksi budaya lainnya. Konsep tersebut membuat peserta seolah-olah tengah berlari mengelilingi Indonesia dalam satu kawasan.

"Bhinneka Run 2026 bukan sekadar ajang adu kecepatan atau mencari siapa yang tercepat mencapai garis finis. Kami ingin menciptakan sebuah panggung di mana setiap pelari, dari latar belakang apa pun, merasa diterima dan dirayakan,” kata M. Gilang Kartiko selaku Ketua Penyelenggara, dalam konferensi pers, Selasa (30/6/2026).

2. Rayakan Keberagaman

Gilang berharap ajang tersebut dapat berjalan lancar dan menjadi ruang bagi siapa pun untuk merayakan keberagaman melalui olahraga. Sebanyak 3.500 peserta akan ambil bagian dalam ajang Bhinneka Run 2026.