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Tak Peduli Konflik Valentino Rossi – Marc Marquez, Francesco Bagnaia: Kami Saling Bantu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |03:45 WIB
Tak Peduli Konflik Valentino Rossi – Marc Marquez, Francesco Bagnaia: Kami Saling Bantu
Francesco Bagnaia tidak peduli dengan riwayat jelek antara Marc Marquez dan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@ducaticorse)
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FRANCESCO Bagnaia mengaku tidak pernah peduli dengan konflik antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu merasa hubungan di garasi baik-baik saja.

Rivalitas Marquez dan Rossi masih membara meski sudah satu dekade lamanya. Kekhawatiran sempat muncul ketika The Baby Alien bergabung dengan Ducati Lenovo pada 2025.

Marc Marquez dan Valentino Rossi papasan di MotoGP Austria 2025 (Foto: X/@MotoGP)

Pasalnya, Marquez akan berada satu tim dan garasi dengan Bagnaia yang notabene murid Rossi. Suasana kondusif diprediksi akan rusak imbas rivalitas tersebut.

1. Tidak Tertarik

Tapi, Bagnaia mengaku tidak pernah tertarik atau masa bodoh dengan masa lalu kedua tokoh tersebut. Ia merasa bukan bagian dari pekerjaannya untuk berkomentar soal Marquez dan Rossi.

“Sangat jelas setelah apa yang terjadi antara Marc dan Valentino, ada banyak opini mengenai relasi kami di garasi,” aku Bagnaia, mengutip dari Motosan, Selasa (7/7/2026).

“Seperti yang sudah saya katakan berulang kali, itu bukan tugas saya. Saya tidak pernah tertarik dengan hal-hal semacam itu,” tegas pria berpaspor Italia tersebut.

 

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