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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Menggila Lagi di Sirkuit Sachsenring?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |10:56 WIB
Jadwal MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Menggila Lagi di Sirkuit Sachsenring?
Marc Marquez siap menggila di MotoGP Jerman 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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JADWAL MotoGP Jerman 2026 akan diulas Okezone. Seri ke-11 MotoGP 2026 akan berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Jerman pada 10-12 Juli 2026.

1. Marc Marquez Raja Sachsenring

Marc Marquez sempat menang beruntun di race kedelapan dan sembilan MotoGP 2026 yang berlangsung di Hungaria dan Republik Ceko. Sayangnya pada race ke-10 yang digelar di Belanda, catatan manis The Baby Alien -julukan Marc Marquez- terhenti.

Sirkuit Sachsenring sering ditaklukkan Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
Sirkuit Sachsenring sering ditaklukkan Marc Marquez. (Foto: MotoGP)

Setelah finis keenam di Sprint Race, rider 33 tahun itu hanya menyelesaikan posisi tujuh di main race MotoGP Belanda 2026. Namun, rider asal Spanyol ini berpotensi bangkit akhir pekan ini.

Kakak dari Alex Marquez ini dikenal sebagai Raja Sachsenring. Marc Marquez tercatat sebagai rider dengan kemenangan terbanyak di Sirkuit Sachsenring, tepatnya di kelas premier.

Ia mencatatkan 10 kemenangan di Sirkuit Sachsenring pada kelas MotoGP. Jika ditarik di semua kelas, Marc Marquez hanya kalah tipis dari pembalap legenda asal Italia, Giacomo Agostini.

Giacomo Agostini tercatat 13 kali menang di Sirkuit Sachsenring, sedangkan Marc Marquez 12 kali keluar sebagai pemenang di arena tersebut. Terbaru, Marc Marquez menjadi pemenang MotoGP Jerman tahun lalu.

 

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