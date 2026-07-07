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3 Sirkuit di MotoGP 2026 yang Belum Pernah Ditaklukkan Marc Marquez, Nomor 1 Kebanggaan Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |04:48 WIB
3 Sirkuit di MotoGP 2026 yang Belum Pernah Ditaklukkan Marc Marquez, Nomor 1 Kebanggaan Indonesia!
Berikut tiga sirkuit MotoGP 2026 yang belum pernah ditaklukkan Marc Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)
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BERIKUT tiga sirkuit di MotoGP 2026 yang belum pernah ditaklukkan Marc Marquez. Salah satunya adalah arena kebanggaan Indonesia.

Marquez tengah kesulitan di MotoGP 2026 karena problem dengan bahu kanannya. Meski begitu, ia bisa meraih dua kemenangan guna menghidupkan peluang jadi juara dunia di akhir musim.

Dari 22 seri yang digelar musim ini, Marquez ternyata belum pernah menaklukkan tiga sirkuit. Di mana saja? Simak ulasan berikut ini.

3 Sirkuit di MotoGP 2026 yang Belum Pernah Ditaklukkan Marc Marquez

1. Sirkuit Internasional Mandalika (Indonesia)

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Sejak masuk kalender balap pada 2022, sirkuit satu ini jadi mimpi buruk buat Marquez. Ia tidak ikut balapan di edisi pertama karena kecelakaan parah saat sesi pemanasan jelang lomba!

Kemudian, pada 2023 dan 2024, Marquez gagal finis. Sementara, pada 2025, ia mengalami kecelakaan parah lagi yang membuat bahu kanannya bermasalah hingga awal musim ini.

Alih-alih menang atau podium, Marquez bahkan belum pernah menyentuh garis finis. Karena itu, MotoGP Mandalika 2026 akan jadi pembuktian buatnya.

 

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