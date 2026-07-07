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HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Curhat, Tertekan Jadi Adik Marc Marquez!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |19:27 WIB
Alex Marquez Curhat, Tertekan Jadi Adik Marc Marquez!
Alex Marquez curhat dan merasa tertekan jadi adik dari Marc Marquez (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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ALEX Marquez blak-blakan mengaku ada enak dan tidaknya jadi adik seorang Marc Marquez. Cukup banyak yang memandangnya dari segi positif tetapi tidak sedikit pula yang hanya berpikiran negatif.

Sejak promosi ke MotoGP pada 2020, banyak sentiment negatif diarahkan ke Alex Marquez. Salah satunya, ia disebut bisa balapan hanya karena mendompleng nama sang kakak.

Marc Marquez bersalaman dengan Alex Marquez usai MotoGP Italia 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez bersalaman dengan Alex Marquez usai MotoGP Italia 2025 (Foto: MotoGP)

Padahal, Alex Marquez termasuk pembalap berprestasi. Ia mampu jadi juara dunia Moto3 dan Moto2, capaian yang tidak bisa dilakukan sembarangan orang.

1. Tidak Mudah

Alex Marquez dengan jujur mengakui, menjadi saudara Marc Marquez tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Ia merasa ada beban lain di dalam dan luar lintasan.

"Menjadi adik Marc akan selalu memberi Anda lebih banyak tekanan. Orang-orang akan melihat hal-hal positif dan hal-hal negatif, dan jujur saja itu negatif," ucap Alex Marquez dilansir dari Motosan, Selasa (7/7/2026).

Ini menjadi musim terakhirnya berada satu merk dengan sang kakak di Ducati. Alex Marquez sudah memutuskan masa depannya untuk bergabung ke Red Bull KTM dengan kontrak multitahun mulai MotoGP 2027.

 

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