Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Siap Menggila saat MotoGP Jerman 2026: Saya Sering Menang di Sana

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |01:42 WIB
Marc Marquez Siap Menggila saat MotoGP Jerman 2026: Saya Sering Menang di Sana
Marc Marquez siap menggila saat MotoGP Jerman 2026 digelar akhir pekan ini (Foto: MotoGP)
A
A
A

MISANO ADRIATICO – Marc Marquez siap menggila saat MotoGP Jerman 2026 digelar akhir pekan ini. Apalagi, ia sadar punya rekor bagus saban mentas di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, sepanjang kariernya.

Seri ke-11 MotoGP 2026 itu akan digelar akhir pekan ini tepatnya 10-12 Juli. Pekan balapan tersebut adalah yang terakhir sebelum memasuki jeda musim panas nyaris sebulan.

1. Siap Menggila

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Sirkuit Sachsenring bisa dibilang sebagai kandang kedua buat Marquez. Ia tercatat sembilan kali menang di sana, di mana delapan di antaranya secara beruntun pada 2013-2021 (2020 tidak digelar).

Maka dari itu, Marquez siap menggila akhir pekan nanti. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengakui, Sachsenring sangat cocok dengan gaya balapnya dan termasuk sirkuit yang disukainya.

“Fakta saya menang di sana tahun lalu berarti saya sudah banyak menang di sana, saya menang tujuh kali beruntun. Saya pikir itu, adalah sirkuit yang cocok dengan gaya saya,” kata Marquez di sela-sela World Ducati Week di Misano Adriatico, Italia, dinukil dari Motosan, Selasa (7/7/2026).

“Kami akan mencoba untuk bekerja dengan baik sepanjang akhir pekan, dan di atas itu semua, berjuang untuk meraih podium,” tukas pria berusia 33 tahun tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/38/3228440/jadwal_motogp_jerman_2026_marcmarquez93-K4dY_large.jpg
Jadwal MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Menggila Lagi di Sirkuit Sachsenring?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/38/3228328/marc_marquez_tidak_tahu_apakah_ini_jadi_kontrak_terakhirnya_di_motogp_atau_tidak-hM0u_large.jpg
Perpanjang Kontrak dengan Ducati, Marc Marquez: Ini Bisa Jadi yang Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/38/3228325/marc_marquez_mengaku_ingin_menikmati_penghujung_kariernya_di_motogp-k7td_large.jpg
Marc Marquez Ingin Nikmati Penghujung Karier, Tak Lagi Kejar Rekor Juara Dunia MotoGP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/38/3228387/simak_kisah_veda_ega_pratama_dan_marc_marquez_kompak_selebrasi_pacu_jalur_di_gp_jerman_2025-uOcp_large.jpg
Kisah Veda Ega Pratama dan Marc Marquez, Kompak Selebrasi Pacu Jalur di GP Jerman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/38/3228339/ceo_ducati_memberi_jawaban_berkelas_usai_diledek_bukan_lagi_tim_asal_italia-hvmT_large.jpg
Diledek Bukan Lagi Tim Italia Gara-Gara Marc Marquez dan Pedro Acosta, CEO Ducati Beri Jawaban Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/38/3228310/vr46_racing_team-LqUr_large.jpg
VR46 Racing Team Resmi Perpanjang Kerjasama dengan Ducati hingga 2029
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement