Marc Marquez Siap Menggila saat MotoGP Jerman 2026: Saya Sering Menang di Sana

Marc Marquez siap menggila saat MotoGP Jerman 2026 digelar akhir pekan ini (Foto: MotoGP)

MISANO ADRIATICO – Marc Marquez siap menggila saat MotoGP Jerman 2026 digelar akhir pekan ini. Apalagi, ia sadar punya rekor bagus saban mentas di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, sepanjang kariernya.

Seri ke-11 MotoGP 2026 itu akan digelar akhir pekan ini tepatnya 10-12 Juli. Pekan balapan tersebut adalah yang terakhir sebelum memasuki jeda musim panas nyaris sebulan.

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Sirkuit Sachsenring bisa dibilang sebagai kandang kedua buat Marquez. Ia tercatat sembilan kali menang di sana, di mana delapan di antaranya secara beruntun pada 2013-2021 (2020 tidak digelar).

Maka dari itu, Marquez siap menggila akhir pekan nanti. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengakui, Sachsenring sangat cocok dengan gaya balapnya dan termasuk sirkuit yang disukainya.

“Fakta saya menang di sana tahun lalu berarti saya sudah banyak menang di sana, saya menang tujuh kali beruntun. Saya pikir itu, adalah sirkuit yang cocok dengan gaya saya,” kata Marquez di sela-sela World Ducati Week di Misano Adriatico, Italia, dinukil dari Motosan, Selasa (7/7/2026).

“Kami akan mencoba untuk bekerja dengan baik sepanjang akhir pekan, dan di atas itu semua, berjuang untuk meraih podium,” tukas pria berusia 33 tahun tersebut.