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Update Daftar Pembalap MotoGP 2027: Marc Marquez Bareng Pedro Acosta, Marco Bezzecchi Ditemani Francesco Bagnaia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |21:34 WIB
<i>Update</i> Daftar Pembalap MotoGP 2027: Marc Marquez Bareng Pedro Acosta, Marco Bezzecchi Ditemani Francesco Bagnaia
Simak update daftar pembalap MotoGP 2027 setelah sejumlah nama resmi bergabung dengan tim baru (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
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UPDATE daftar pembalap MotoGP 2027 sudah diketahui. Sejauh ini, ada sembilan nama di lima tim yang resmi tampil musim depan.

Bursa transfer pembalap MotoGP semakin seru. Setelah rumor-rumor bertebaran di awal musim, satu per satu tim mengumumkan susunan rider-nya.

1. Diawali Marc Marquez

Marc Marquez vs Pedro Acosta. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Semua diawali oleh pengumuman perpanjangan kontrak Marc Marquez oleh Ducati Lenovo. Tak lama kemudian, tim asal Borgo Panigale itu merilis pernyataan akan melepas Francesco Bagnaia!

Itu artinya, satu kursi di tim pabrikan Ducati jadi lowong. Slot itu lalu diisi oleh Pedro Acosta yang dibajak dari Red Bull KTM!

Lantas, ke mana Bagnaia? Rider berusia 29 tahun itu akan membentuk All Italian Team bersama Marco Bezzecchi di Aprilia Racing! Kedatangannya tentu berimbas pada kursi yang diduduki Jorge Martin.

Seusai pengumuman dari Aprilia, Yamaha Motor Racing langsung menggebrak. Mereka resmi menggaet Martin dan Ai Ogura untuk MotoGP 2027 sekaligus melepas duo Alex Rins serta Fabio Quartararo.

 

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