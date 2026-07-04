Daftar Line Up Sementara Pembalap di MotoGP 2027: Duet Ganas Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi!

DAFTAR line up sementara pembalap di MotoGP 2027 akan diulas Okezone. Mayoritas pembalap akan habis kontrak di ujung MotoGP 2026. Sejumlah pembalap jempolan sudah memperpanjang kontrak atau hengkang ke tim lain untuk MotoGP 2027.

1. Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Pindah Tim

Dua pembalap juara dunia MotoGP, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin memilih pindah tim di akhir MotoGP 2026. Francesco Bagnaia memilih hengkang ke Aprilia Racing, sedangkan Jorge Martin melanjutkan karier bersama Monster Energy Yamaha.

Francesco Bagnaia pindah ke Aprilia Racing. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Francesco Bagnaia akan duet dengan rekan senegaranya asal Italia, Maro Bezzecchi. Marco Bezzecchi merupakan salah satu calon kuat juara MotoGP 2026. Hingga seri ke-10 MotoGP 2026, Marco Bezzecchi berada di posisi dua klasemen dengan 186 angka, terpaut tujuh poin dari Jorge Martin di puncak.

Jika Marco Bezzecchi juara dunia MotoGP 2026, Aprilia Racing menjadi satu-satunya tim yang memiliki duet jawara dunia di kelas premier. Sekadar diketahui, Francesco Bagnaia pernah juara MotoGP 2022 dan 2023.

Bagaimana dengan Marc Marquez? The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memilih memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga 2028. Marc Marquez masih percaya dengan proyek besar yang dijanjikan Ducati.

Berhubung baru 11 pembalap yang memiliki tim, masih ada belasan rider yang menunggu nasib mereka. Hal itu termasuk juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartaro, yang belum tahu akan membela tim mana di MotoGP 2027. El Diablo -julukan Fabio Quartararo- dipastikan terdepak dari Monster Energy Yamaha yang mengontrak Jorge Martin dan Ai Ogura untuk MotoGP 2027.