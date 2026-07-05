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Diledek Bukan Lagi Tim Italia Gara-Gara Marc Marquez dan Pedro Acosta, CEO Ducati Beri Jawaban Berkelas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |15:14 WIB
Diledek Bukan Lagi Tim Italia Gara-Gara Marc Marquez dan Pedro Acosta, CEO Ducati Beri Jawaban Berkelas
CEO Ducati memberi jawaban berkelas usai diledek bukan lagi tim asal Italia (Foto: Instagram/@ducaticorse)
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DUCATI Lenovo panen hujatan gara-gara memutuskan memakai Marc Marquez dan Pedro Acosta di MotoGP 2027. CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, langsung memberi jawaban berkelas.

Ducati resmi mengangkut Acosta ke tim Ducati Lenovo untuk MotoGP 2027. Ia akan menemani Marquez yang juga sudah memperpanjang kontraknya berdurasi dua tahun.

1. Ducati Bukan Tim Italia

Marc Marquez vs Pedro Acosta. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Keberadaan dua sosok itu membuat Ducati dicibir. Apalagi, mereka menanggalkan kebijakan merekrut pembalap muda dan berpaspor Italia, yang sudah dipertahankan sejak pertengahan dekade 2010-an.

Mendengar hal itu, Domenicali angkat bicara. Ia mengaku tidak mempermasalahkan kewarganegaraan atau paspor seorang pembalap ketika menentukan line up.

“Ketika kami membentuk tim pabrikan, kriteria fundamental pertama adalah performa,” tegas Domenicali, mengutip dari Motosan, Minggu (5/7/2026).

“Kami tidak ingin membentuk tim bintang dari Spanyol, kami ingin membentuk pasangan pembalap-pembalap hebat,” sambung pria berpaspor Italia itu.

 

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