Perasaan Dani Holgado Usai Geser Alex Marquez dari Gresini Ducati di MotoGP 2027

FAENZA - Dani Holgado resmi ditunjuk sebagai suksesor Alex Marquez di kursi pembalap Gresini Ducati untuk mengarungi musim kompetisi MotoGP 2027. Pembalap muda berbakat tersebut mengaku sangat antusias sekaligus tertantang untuk langsung membuktikan taringnya sejak musim perdana di kelas utama.

Bursa transfer pembalap MotoGP bergerak cepat meski masih pertengahan musim 2026. Sejumlah nama sudah dipastikan mendapatkan tim untuk MotoGP 2027.

Salah satunya adalah Dani Holgado yang akan berseragam Gresini Ducati musim depan. Dia akan menggantikan peran Alex Marquez yang diisukan pindah ke KTM.

Sementara, Fermin Aldeguer yang merupakan tandem Alex Marquez akan pindah ke tim satelit Ducati lainnya, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Holgado nantinya akan berpasangan dengan Joan Mir, yang pindah dari Honda ke Gresini Ducati mulai 2027.

1. Lompatan Besar

Berbeda dengan Mir, Holgado adalah pembalap muda yang akan naik kelas. Pembalap berusia 21 tahun itu di 2026 ini berkompetisi di ajang Moto2 bersama CFMoto Aspar Team.

Gresini Racing merekrut Joan Mir dan Dani Holgado untuk MotoGP 2027 (Foto: Gresini Racing)

Holgado mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Gresini Ducati. Dia menuturkan, ini merupakan buah dari kerja kerasnya selama ini.

"Saya sangat senang bergabung dengan proyek MotoGP dari Tim BK8 Gresini Racing MotoGP: ini benar-benar impian hidup saya untuk balapan di kelas utama, dan melakukannya dengan tim seperti ini membuatnya semakin luar biasa," kata Holgado dikutip dari Crash, Jumat (3/7/2026).