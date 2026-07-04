Pindah ke Yamaha Tahun Depan, Jorge Martin Juara MotoGP 2026?

PINDAH tim, Jorge Martin juara MotoGP 2026? Pembalap asal Spanyol, Jorge Martin, dipastikan membela Yamaha di MotoGP 2027. Ia akan diduetkan dengan rider Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, yang baru saja keluar sebagai juara MotoGP Belanda 2026.

“Kami sangat gembira menyambut Jorge dan Ai ke Tim Pabrikan Yamaha MotoGP saat kami memasuki era baru di tahun 2027," kata Direktur Pelaksana Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, Okezone mengutip dari Crash.

Jorge Martin (kiri) pindah ke Yamaha pada MotoGP 2027. (Foto: Instagram/@aprilia)

1. Momentum Kebangkitan Yamaha

Tak heran Yamaha memiliki Jorge Martin sebagai rider andalan di MotoGP 2027. Musim depan merupakan tahun perdana MotoGP menggunakan regulasi 850 cc.

Pengalaman Jorge Martin yang pernah menjadi juara dunia bersama Gresini Racing pada 2024, diharapkan membantu pengembangan Yamaha di musim baru. Sekadar diketahui, Jorge Martin merupakan satu dari sedikit juara dunia MotoGP yang masih eksis. Selain Jorge Martin, juara dunia MotoGP yang masih eksis adalah Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo dan Joan Mir.

"Jorge telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap tolok ukur di MotoGP, dengan kecepatan, tekad, dan pola pikir untuk memperebutkan kemenangan dan juara dunia. Sementara itu, perkembangan Ai dalam satu setengah musim terakhir sangat luar biasa," tegas Pavesio.

2. Pindah Tim Langsung Juara Dunia

Di tahun 2024, pengumuman penting dibuat Jorge Martin. Tepat di pertengahan tahun 2024, Jorge Martin memutuskan hengkang dari tim satelit Ducati, Gresini Racing.