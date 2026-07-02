Rombak Susunan Pembalap, Bos Gresini Racing Sambut Joan Mir dan Dani Holgado untuk MotoGP 2027

GRESINI Racing melakukan langkah berani dengan merombak susunan pembalapnya di MotoGP 2027. Pemilik tim, Nadia Padovani, tidak sabar bekerja sama dengan Joan Mir dan Dani Holgado.

Tim asal Faenza, Italia, itu melepas Alex Marquez dan Fermin Aldeguer di akhir musim. Sebagai gantinya, mereka mendatangkan Mir yang hengkang dari Honda serta Holgado yang naik dari Moto2.

1. Tetap Sama

Padovani mengatakan, timnya terus berbenah agar lebih baik lagi dari musim ke musim MotoGP. Langkah itu agar Gresini terus berada dalam persaingan gelar juara dunia.

“Mulai tahun depan banyak hal akan berubah. Akan tetapi ,esensi dari tim MotoGP BK8 Gresini Racing akan tetap sama," kata Padovani, dilansir dari laman MotoGP, Kamis (2/7/2026)

"Kami terus menjadi tim yang berupaya untuk berkembang musim demi musim," sambung perempuan asal Italia itu.