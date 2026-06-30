Fabio Quartararo dan Alex Rins Resmi Pisah dari Yamaha Usai MotoGP 2026

JAKARTA - Yamaha Motor Co, Ltd mengumumkan Fabio Quartararo dan Alex Rins akan mengakhiri kerja sama dengan Monster Energy Yamaha MotoGP Team pada akhir MotoGP 2026.

1. Fabio Quartararo dan Alex Rins Pisah dari Yamaha

Quartararo bergabung dengan proyek Yamaha Factory Racing MotoGP pada 2019. Ia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di olahraga ini, serta favorit penggemar. Masa baktinya bersama Yamaha telah menghasilkan 11 kemenangan, 32 podium, serta pencapaian puncak berupa gelar Juara Dunia MotoGP 2021.

Rins bergabung dengan Monster Energy Yamaha MotoGP Team pada 2024, membawa segudang pengalaman dan kemampuan memenangi balapan yang telah terbukti.

Selama waktunya bersama Yamaha, ia telah memberikan kontribusi pengalaman dan tekadnya, membantu mendorong pengembangan mesin dan memperkuat kinerja tim secara keseluruhan.

Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/fabioquartararo20)

Yamaha menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Quartararo dan Rins atas dedikasi, profesionalisme, dan pencapaian mereka, serta mendoakan yang terbaik untuk usaha mereka di masa mendatang.

"Fabio dan Alex sama-sama memainkan peran penting dalam proyek MotoGP Yamaha, dan kami sangat berterima kasih atas upaya, dedikasi, dan kolaborasi mereka selama bertahun-tahun," ujar Managing Director Yamaha Motor Racing Managing Director, Paolo Pavesio, melansir laman MotoGP, Selasa (30/6/2026).

"Perjalanan Fabio bersama Yamaha berlangsung selama delapan tahun, di mana kami telah berbagi kesuksesan besar dan momen-momen sulit. Bersama-sama, kami telah tumbuh, merayakan pencapaian yang telah membentuk kisah kami, dan menghadapi tantangan yang telah memperkuat kami. Di luar hasil, perjalanan inilah yang mendefinisikan hubungan kami, dan pada akhirnya, Fabio akan selalu tetap menjadi salah satu legenda sejati Yamaha MotoGP," katanya.