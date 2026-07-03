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Tergusur dari Puncak Klasemen MotoGP 2026 Usai Kecelakaan Hebat di Belanda, Marco Bezzecchi: Itu Tidak Penting

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |03:07 WIB
Tergusur dari Puncak Klasemen MotoGP 2026 Usai Kecelakaan Hebat di Belanda, Marco Bezzecchi: Itu Tidak Penting
Marco Bezzecchi tidak merasa kehilangan posisi puncak klasemen MotoGP 2026 sebagai hal yang penting (Foto: Instagram/@marcobez72)
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MARCO Bezzecchi tidak merasa kehilangan takhta di klasemen MotoGP 2026 sebagai hal yang penting saat ini. Baginya, kondisi fisik jauh lebih urgen usai kecelakaan hebat di MotoGP Belanda 2026.

Balapan MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit TT Assen, Assen, Minggu 28 Juni malam WIB, diwarnai kecelakaan hebat yang menimpa Bezzecchi. Ia jatuh dalam kecepatan tinggi!

1. Terpental dari Motor

Aprilia kabulkan permintaan aneh dari Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

Bezzecchi bahkan terpental berkali-kali setelah meluncur di gravel. Beruntung, pria berpaspor Italia itu tidak mengalami cedera berarti kendati sempat diangkut ke rumah sakit di Groningen.

Tak hanya gagal finis dan kecelakaan parah, Bezzecchi juga kehilangan posisi puncak klasemen MotoGP 2026. Jorge Martin kini bertengger di atas dengan raihan 193 poin, unggul tujuh angka dari sang rekan setim.

Bagi Bezzecchi, kehilangan posisi teratas tidaklah penting. Ia bahkan lebih memikirkan pencapaian gemilang buat Aprilia yang kembali menempatkan tiga pembalapnya di podium.

“Saya kehilangan puncak klasemen, tetapi sejujurnya itu tidak penting. Yang penting buat saya adalah saya baik-baik saja dan bisa segera kembali ke motor dan Aprilia menyapu bersih podium,” papar Bezzecchi, dinukil dari Motosan, Jumat (3/7/2026).

 

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