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Novak Djokovic Berpeluang Runtuhkan Rekor Abadi Roger Federer di Wimbledon!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |04:01 WIB
Novak Djokovic Berpeluang Runtuhkan Rekor Abadi Roger Federer di Wimbledon!
Petenis asal Serbia, Novak Djokovic. (Foto: Instagram/djokernole)
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LONDON – Legenda tenis dunia, Novak Djokovic, kini berada di ambang sejarah besar setelah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Petenis asal Serbia ini sukses menyamai rekor fantastis milik rival abadinya, Roger Federer, sebagai pengoleksi kemenangan terbanyak di nomor tunggal putra turnamen tersebut.

Kepastian ini didapat setelah Djokovic yang kini berusia 39 tahun harus berjuang ekstra keras menumbangkan petenis Prancis, Arthur Rinderknech, pada Jumat 3 Juli 2026. Meski sempat unggul di dua set awal dengan skor 7-5 dan 6-4, laga menjadi sengit saat Rinderknech merebut set ketiga 1-6 sebelum akhirnya Djokovic menyudahi perlawanan lewat tie-breaker 7-4 di set keempat.

Kemenangan dengan skor akhir 3-1 ini terasa jauh lebih menguras keringat dibanding dua laga sebelumnya saat ia menang mudah atas Wu Yibing (China) dan Stefanos Tsitsipas (Yunani). Namun, hasil melelahkan ini justru resmi mengantarkan sang kolektor tujuh gelar Wimbledon menyamai rekor 105 kemenangan milik Federer.

1. Raih 105 Kemenangan

Petenis yang kini menduduki peringkat 8 dunia tersebut berpeluang besar melampaui rekor Federer jika mampu memenangi laga berikutnya di babak 16 besar Wimbledon 2026, pada Minggu 5 Juli 2026. Ujian selanjutnya bagi Djokovic adalah menghadapi petenis Rusia, Roman Safiullin, yang lolos setelah menang straight set atas Joao Fonseca.

Novak Djokovic. (Foto: Instagram/djokernole)
Novak Djokovic. (Foto: Instagram/djokernole)

Djokovic sendiri mengantongi modal kepercayaan diri yang sangat tinggi berkat keunggulan rekor pertemuan (head-to-head) 3-0 atas Safiullin. Pertemuan terakhir kedua pemain terjadi di ajang Shanghai Masters 2024, di mana Djokovic menang meyakinkan 6-3, 6-2 sebelum akhirnya finis sebagai runner-up usai kalah dari Jannik Sinner di partai puncak.

Jika berhasil menumbangkan Safiullin, petenis berjuluk The Joker ini tidak hanya melampaui rekor kemenangan Federer di SW19, tetapi juga akan menembus babak perempatfinal Wimbledon untuk yang ke-21 kalinya sepanjang karier profesionalnya.

 

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