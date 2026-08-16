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Kisah Alex Eala, Ratu Tenis Asia Tenggara yang Sukses Tembus Peringkat 18 Dunia dan Siap Guncang Cincinnati Open 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |10:41 WIB
Kisah Alex Eala, Ratu Tenis Asia Tenggara yang Sukses Tembus Peringkat 18 Dunia dan Siap Guncang Cincinnati Open 2026
Petenis asal Filipina, Alex Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)
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PETENIS muda sensasional asal Filipina, Alex Eala, kembali menorehkan catatan bersejarah dalam kariernya. Menjelang penampilannya di ajang Cincinnati Open 2026, Eala resmi memecahkan rekor pribadinya dengan melesat ke peringkat 18 dunia.

Kenaikan peringkat ini didorong oleh performa luar biasa Eala sepanjang musim 2026. Ia sukses mencetak sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang merengkuh gelar juara tunggal WTA 500 di Washington Open.

Dalam laga final di Washington tersebut, Eala sukses melakukan comeback gemilang untuk menaklukkan Jessica Pegula dengan skor 4-6, 6-4, 6-0. Sayangnya, langkahnya di Canadian Open sempat terhenti di babak 16 besar usai takluk dari peraih emas Olimpiade 2020, Belinda Bencic.

Kini, seluruh mata tertuju pada penampilan Eala di ajang Cincinnati Open 2026. Mendapat bye di babak pertama, ia langsung menang saat menghadapi Elena-Gabriela Ruse (Rumania) di babak 64 besar pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

1. Tantangan Berat

Usai menang atas Ruse dengan skor 6-1 dan 3-0, jalan terjal telah menanti petenis berusia 21 tahun tersebut di babak 32 besar. Eala akan menghadapi petenis peringkat 10 dunia sekaligus dua kali finalis Grand Slam, Amanda Anisimova (Amerika Serikat).

Petenis asal Filipina, Alex Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)
Petenis asal Filipina, Alex Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)

Tidak berhenti di situ, undian babak 16 besar juga bisa mempertemukannya dengan juara Wimbledon, Linda Noskova. Menghadapi Noskova tentu bukan perkara mudah, mengingat rekor pertemuan sebelumnya belum berpihak pada Eala.

Ajang WTA 1000 ini sekaligus menjadi pemanasan krusial bagi Eala sebelum menghadapi turnamen Grand Slam pemungkas tahun ini, US Open. Peringkat dunianya yang kini berada di posisi ke-18, menggeser Ekaterina Alexandrova dan Jasmine Paolini, menjadi modal berharga baginya.

Berdasarkan live rankings WTA, Eala bahkan hanya terpaut 18 poin saja dari Sorana Cîrstea yang menghuni peringkat ke-17. Hal ini membuktikan konsistensi performanya yang luar biasa sejak menutup tahun 2025 di peringkat 53 dunia.

 

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