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Hasil BWF World Championships 2026: Putri Kusuma Wardani Lolos ke 32 Besar Usai Kalahkan Wakil Filipina

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |12:59 WIB
Hasil BWF World Championships 2026: Putri Kusuma Wardani Lolos ke 32 Besar Usai Kalahkan Wakil Filipina
Hasil BWF World Championships 2026: Putri Kusuma Wardani Lolos ke 32 Besar Usai Kalahkan Wakil Filipina (X/@inabadminton)
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NEW DELHI – Tunggal putri bulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil lolos ke babak 32 besar BWF World Championships 2026. Hal itu setelah Putri Kusuma Wardani mengalahkan wakil Filipina, De Guzman Mikaela Joy.

Pertandingan itu digelar di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Senin (17/8/2026) siang WIB. Dalam pertandingan itu, Putri tampil dominan sejak gim pertama. Dia hanya membutuhkan waktu 31 menit untuk mengamankan kemenangan dalam dua gim dengan skor 21-12, 21-6.

Jalannya Pertandingan

Putri langsung menunjukkan permainan agresif sejak awal pertandingan. Dia kemudian mampu menjauh hingga unggul 15-8 setelah merebut lima poin secara beruntun.

Keunggulan tersebut berhasil dipertahankan Putri hingga akhir gim pertama. Tunggal putri Indonesia itu menutup gim pembuka dengan kemenangan 21-12.

Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, Putri semakin mampu mengendalikan jalannya pertandingan. De Guzman kesulitan mengimbangi permainan Putri sehingga perolehan poin wakil Indonesia tersebut terus menjauh.

Putri kemudian menutup pertandingan dengan penampilan dominan. Dia merebut delapan poin secara beruntun untuk mengunci kemenangan 21-6 sekaligus memastikan tiket 32 besar BWF World Championships 2026.

Pada babak 32 besar, Putri akan menghadapi pemenang pertandingan antara Yasmine Hamza dari Italia dan Petra Maixnerova asal Republik Ceko. Lawan tersebut akan ditentukan setelah pertandingan mereka selesai.

 

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