Rafael Nadal Bangun Tennis Centre di Lombok, Jadi yang Pertama di ASEAN

Rafael Nadal Bangun Tennis Centre di Lombok, Jadi yang Pertama di ASEAN (rafanadalacademy)

JAKARTA - Legenda tenis Rafael Nadal mengumumkan akan membuka Rafa Nadal Tennis Centre (RNTC) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tempat tersebut dijadwalkan akan dibuka pada 2028.

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Tennis Centre itu akan dilengkapi total 8 lapangan. Masing-masing 4 untuk lapangan tenis dan padel.

Tennis Centre ini akan menggunakan metodologi Akademi Rafa Nadal. Pelatihan ini akan mencakup untuk seluruh pemain baik dari segi usia maupun level.

"Dengan bangga kami mengumumkan pembukaan @rafanadaltenniscentre baru di Lombok, Indonesia!," tulis akan tersebut dikutip Minggu (2/8/2026).

Rafael Nadal menjelaskan, ini akan menjadi RNTC pertama di wilayah ASEAN.

"Proyek baru ini menandai kehadiran Rafa Nadal Tennis Center pertama kami di Asia Tenggara, memperkuat komitmen kami untuk membawa semangat kami terhadap tenis dan filosofi pelatihan kami kepada generasi baru di seluruh dunia," kata Rafael Nadal.

RNTC ini nantinya akan dibangun di kawasan eksklusif di Samara Lombok.

Rafael Nadal (kiri) bersama Roger Federer. (Foto: Instagram/rafaelnadal)

Sementara itu, selain itu, RNTC juga akan dibangun di Brasil. Rencananya, RNTC itu akan dibuka pada 2028.

Di sisi lain, Wakil Manajer Umum Akademi Rafa Nadal, Maribel Nadal menyatakan kepuasannya dengan proyek internasional baru ini.

“Kami sangat gembira dengan kedatangan Pusat Tenis Rafa Nadal pertama di Asia Tenggara. Lombok adalah destinasi dengan potensi internasional yang sangat besar dan kami percaya bahwa proyek ini akan membantu membawa metodologi dan semangat kami untuk olahraga kepada generasi baru pemain dan keluarga dari seluruh dunia," katanya melansir laman rafanadalacademy.