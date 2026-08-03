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Segini Hadiah Uang yang Diterima Petenis Cantik Indonesia Aldila Sutjiadi Usai Juara Mubadala DC Open 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |19:05 WIB
Segini Hadiah Uang yang Diterima Petenis Cantik Indonesia Aldila Sutjiadi Usai Juara Mubadala DC Open 2026
Aldila Sutjiadi (kiri) dan Erin Hope Routliffe menerima uang fantastis setelah juara DC Mubadala Open 2026. (Foto: Instagram/@wta)
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PETENIS cantik Indonesia, Aldila Sutjiadi, keluar sebagai juara Mubadala DC Open atau Washington Open 2026. Ia turun di nomor ganda putri dan berduet dengan [etenis Selandia Baru, Erin Hope Routliffe. Lantas, berapa hadiah yang diterima Aldila Sutjiadi/Erin Hope Routliffe setelah juara Mubadala DC Open 2026?

1. Bawa Uang Superbanyak

Aldila Sutjiadi/Erin Hope Routliffe juara Mubadala DC Open 2026 setelah menang 6-4 dan 6-1 atas pemain non unggulan asal Slovakia dan Jepang di final, yakni Andreja Klepac/Makoto Ninomiya.

Aldila Sutjiadi dan Erin Hope Routliffe bahagia juara DC Mubadala Open 2026. (Foto: Instagram/@wta)
Aldila Sutjiadi dan Erin Hope Routliffe bahagia juara DC Mubadala Open 2026. (Foto: Instagram/@wta)

Meski berstatus pemain non-unggulan, dalam perjalanannya Andreja Klepac/Makoto Ninomiya mengalahkan unggulan pertama di perempatfinal, yakni Sarra Errani/Nicole Melichar-Martinez. Di semifinal, pasangan ini juga menumbangkan pasangan gado-gado yang ditempatkan sebagai unggulan ketiga, yakni Janice Tjen (Indonesia)/Zhang Shuai (China)/

Lantas, berapa hadiah uang yang diterima Aldila Sutjiadi/Erin Hope Routliffe setelah juara Mubadala DC Open 2026? Mengutip dari laman ATP Tour, juara nomor ganda baik itu putra maupun putri mendapatkan USD151,690 atau sekira Rp2,7 miliar.

2. Trofi WTA Ke-8 Aldila Sutjiadi

Bagi Aldila Sutjiadi, trofi ini bukanlah yang pertama dicetak di ajang WTA. Ia tercatat telah meraih enam gelar WTA 250 dan dua trofi di level WTA 500. Gelar WTA 500 diraih Aldila Sutjiadi saat kampiun Bad Homburg Open 2025.

Bagaimana dengan pencapaian terbaik Aldila Sutjiadi di level Grand Slam? Aldila Sutjiadi pernah tiga kali lolos ke semifinal Grand Slam, tepatnya di nomor ganda campuran.

 

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