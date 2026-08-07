Kisah Petenis Supercantik asal Filipina Alex Eala, Ratu Tenis Baru Asia Tenggara yang Juara Mubadala DC Open 2026

PETENIS asal Filipina, Alex Eala tengah menjadi sorotan dunia usai menjuarai Mubadala DC Open 2026 pada awal Agustus 2026 kemarin. Berkat prestasi luar biasanya di turnamen level WTA 500 itu, Eala pun perlahan disebut-sebut sebagai Ratu Tenis Asia Tenggara.

Lahir dan dibesarkan di Filipina, bakat besar Eala mulai ditempa secara serius ketika ia bergabung dengan Akademi Rafa Nadal di Mallorca, Spanyol. Di tempat inilah ia mengasah kemampuan tekniknya hingga menjelma menjadi salah satu petenis muda paling berbahaya di kancah global.

Prestasi awalnya mulai mendunia saat Eala sukses menjuarai nomor tunggal putri US Open Junior 2022. Keberhasilan tersebut menjadikannya sebagai petenis putri pertama asal negeri tetangga tersebut yang mampu merengkuh trofi Grand Slam junior di sektor tunggal.

Perjalanan karier profesionalnya terus menanjak dengan cepat melalui berbagai pencapaian impresif di turnamen dunia. Ia pernah menjuarai Guadalajara Open 2025, menembus semifinal Miami Open dengan menumbangkan Iga Swiatek, hingga sukses merangsek ke jajaran 50 besar dunia.

Petenis asal Filipina, Alex Eala. (Foto: Instagram/alex.eala)

1. Juara Turnamen WTA 500

Puncak sensasi terbaru Eala terjadi pada ajang Mubadala DC Open 2026 di Washington. Ia secara mengejutkan sukses mengandaskan unggulan utama asal Amerika Serikat, Jessica Pegula, lewat pertarungan final yang sangat dramatis pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Sempat tertinggal di set pertama, Eala menunjukkan mental baja untuk membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan dengan skor 4-6, 6-4, 6-0. Laga puncak ini bahkan sempat diwarnai drama penundaan akibat guyuran hujan deras sejak Minggu malam waktu setempat.

Menariknya, jeda akibat cuaca buruk tersebut justru menjadi titik balik magis bagi perjalanan sang atlet. Saat pertandingan dilanjutkan, ia tampil menggila dengan menyapu bersih sembilan gim terakhir secara beruntun tanpa ampun untuk memastikan gelar juara.