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3 Pembalap Top yang Belum Punya Tim di MotoGP 2027, Nomor 1 Fabio Quartararo!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |02:05 WIB
3 Pembalap Top yang Belum Punya Tim di MotoGP 2027, Nomor 1 Fabio Quartararo!
Fabio Quartararo belum memiliki tim untuk MotoGP 2027. (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
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SEBANYAK tiga pembalap top yang belum punya tim di MotoGP 2027 akan diulas Okezone. MotoGP 2026 memang baru bergulir setengah jalan, tapi perpindahan antar-pembalap untuk MotoGP 2027 telah berlangsung.

Jorge Martin dan Ai Ogura hengkang ke Monster Energy Yamaha, sedangkan Pedro Acosta berlabuh ke Ducati Lenovo. Sementara itu, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, Francesco, Bagnaia, memilih hengkang ke Aprilia Racing.

Total baru ada 11 pembalap yang terikat kontrak dengan tim untuk MotoGP 2027, termasuk juara dunia tujuh kali kelas MotoGP, Marc Marquez. Dari sekian pembalap yang belum memiliki tim, beberapa di antaranya menyandang rider top dunia. Siapa saja?

Berikut 3 pembalap top dunia yang belum punya tim di MotoGP 2027:

1. Fabio Quartararo

Fabio Quartararo berpotensi gabung Honda. (Foto: instagram/@fabioquartararo20)
Fabio Quartararo berpotensi gabung Honda. (Foto: instagram/@fabioquartararo20)

Kontrak juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, bersama Monster Energy Yamaha berakhir pada akhir 2026. El Diablo -julukan Fabio Quartararo- juga tak mungkin bertahan karena Yamaha telah mengamankan jasa Jorge Martin dan Ai Ougura untuk MotoGP 2027.

Lantas, adakah tim yang akan mengontrak jasa Fabio Quartararo? Beredar kabar, eks rider Petronas Yamaha itu akan gabung pabrikan Honda di MotoGP 2027. Tinggal menunggu pengumuman resmi dari pabrikan asal Jepang tersebut.

 

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