Belum Pensiun meski Terus-terusan Cedera, Marc Marquez: Dokter Penyebab Saya Bertahan di MotoGP

BOLOGNA - Rider Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkapkan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam kepada tim medis yang telah menyelamatkan karier balapnya di MotoGP. The Baby Alien –julukan Marquez– menegaskan sosok pahlawan sejati dalam hidupnya bukanlah sesama atlet, melainkan para dokter yang selalu setia membantunya bangkit dari keterpurukan akibat cedera parah.

Pembalap asal Spanyol tersebut kondisinya sudah pulih sepenuhnya meskipun sempat cedera kembali dalam awal musim MotoGP 2026. Cedera memang menjadi momok untuk para pembalap saat mengalami kecelakaan.

Marc Marquez mengatakan kondisi cedera karena kecelakaan merupakan masa-masa sulit yang dialami seorang pembalap. Namun, dia bisa melalui masa-masa itu dengan bantuan tim dokter sehingga bisa unjuk kualitas di atas lintasan kembali.

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"Orang-orang melihat kami, para pembalap dan atlet lainnya, sebagai pahlawan. Pahlawan saya adalah para dokter, orang-orang yang bekerja di rumah sakit," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Jumat (3/7/2026).

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

“Mungkin karena selama bertahun-tahun ini saya telah melihat begitu banyak (bantuan). Saya tidak akan mampu melakukannya, tetapi saya ingin menjadi salah satu dari mereka yang menyelamatkan nyawa orang,” tambahnya.