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Hasil BWF World Championships 2026: Alwi Farhan Lolos ke 32 Besar Usai Bungkam Wakil Korsel

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |13:23 WIB
Hasil BWF World Championships 2026: Alwi Farhan Lolos ke 32 Besar Usai Bungkam Wakil Korsel
Hasil BWF World Championships 2026: Alwi Farhan Lolos ke 32 Besar Usai Bungkam Wakil Korsel (X/@inabadminton)
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NEW DELHI - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, lolos ke babak 32 besar BWF World Championships 2026. Hal itu setelah Alwi Fargan membungkam wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin.

Pertandingan tersebut digelar di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India pada Senin (17/8/2026) siang WIB. Alwi yang tampil meyakinkan mampu mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-12 dalam 44 menit.

Jalannya Pertandingan

Alwi langsung menghadapi permainan efektif dari Yoo Tae Bin. Pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu mencoba meladeni Yoo dengan permainan tempo lambat.

Sempat unggul, Alwi tertinggal pada jeda interval gim pertama dengan skor 9-11. Kejar-kejaran poin langsung terjadi selepas kedua atlet rehat.

Yoo Tae Bin bermain dengan pukulan menyilang, sedangkan Alwi berupaya memanfaatkan celah. Hasilnya manis, Alwi mampu membalikkan keadaan.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Pada akhirnya, pertandingan gim pertama selesai untuk kemenangan Alwi dengan skor 21-17. Memasuki gim kedua, Alwi bermain solid hingga unggul 10-6.

Namun, satu poin sebelum jeda interval, Yoo berhasil mencetak poin beruntun. Pada jeda interval gim kedua, Alwi unggul tipis atas pebulu tangkis Korea Selatan itu dengan skor 11-10.

Setelah jeda, Alwi tampil dengan kombinasi pukulan yang menyulitkan Yoo. Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu memaksimalkan pukulan keras dan menyilang.

 

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