Gilas Iran 3-0 di AVC U-18 2026, Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Jaga Peluang Lolos Perempatfinal

JAKARTA - Asa Timnas Voli Putri Indonesia U-18 menuju babak perempatfinal Asian Women's U-18 Volleyball Championship 2026 kembali menyala. Setelah sempat tersandung di laga perdana, Garuda Pertiwi muda sukses mengamankan kemenangan krusial atas Iran lewat keunggulan telak 3-0 (25-15, 25-17, 25-22) pada pertandingan kedua Grup C di Nakhon Ratchasima, Thailand, Kamis 2 Juli 2026.

Timnas Voli Putri Indonesia U-18 tampil meyakinkan sejak awal pertandingan dan mampu menguasai jalannya permainan. Trio Khanza, Venisa, dan Tina menjadi tumpuan serangan yang konsisten mendulang poin sekaligus membuat Iran kesulitan keluar dari tekanan.

1. Evaluasi Positif Usai Hadapi Sang Juara Bertahan

Kemenangan ini menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Indonesia setelah pada laga pembuka harus mengakui keunggulan juara bertahan Jepang. Saat itu, Indonesia kalah dalam tiga set langsung dengan skor 21-25, 26-28, dan 20-25.

Meski gagal meraih hasil positif pada pertandingan pertama, penampilan Indonesia tetap menuai apresiasi. Garuda Pertiwi muda mampu memberikan perlawanan sengit, terutama pada set kedua yang berlangsung hingga deuce sebelum akhirnya dimenangkan Jepang dengan skor 28-26.

Performa Indonesia juga menunjukkan perkembangan dibandingkan laga sebelumnya. Organisasi pertahanan tampil lebih rapi dan para pemain mampu meminimalkan kesalahan sendiri sepanjang pertandingan.

Timnas Voli Putri Indonesia U-18. (Foto: PBVSI)

Asisten pelatih Timnas Voli Putri U-18 Indonesia, Bobby Ade, menilai permainan anak asuhnya mengalami peningkatan dibandingkan laga pertama. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi kunci keberhasilan Indonesia mengamankan kemenangan atas Iran.

"Bermain hari ini lebih baik dari kemarin. Syukur mendapat kemenangan atas Iran dan berkesempatan untuk lolos ke delapan besar," ujar Bobby Ade dikutip dari rilis resmi PBVSI, Jumat (3/7/2026).

"Semoga besok lebih membaik lagi dan bisa memenangkan pertandingan," lanjutnya.