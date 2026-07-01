Kisah Unik Boy Arnez, Pevoli Indonesia Pertama yang Sukses Raih 4 MVP Bergengsi

OUTSIDE hitter andalan Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnez Arabi, sukses mengukir sejarah emas yang belum pernah dicapai oleh pevoli tanah air lainnya. Pemuda kelahiran Rantauprapat, Sumatra Utara, 22 Oktober 2003 ini resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil mengoleksi empat gelar Most Valuable Player (MVP) alias Pemain Terbaik di berbagai turnamen paling bergengsi.

Prestasi fenomenal ini digenapi setelah Boy dinobatkan sebagai MVP AVC Men's Volleyball Cup 2026 yang berlangsung di India. Gelar individu tertinggi di level Asia tersebut terasa makin sempurna karena diraih bersamaan dengan keberhasilan Timnas Voli Putra Indonesia keluar sebagai juara turnamen usai membantai Korea Selatan dengan skor telak 3-0 (34-32, 25-16, 25-23) pada laga final di Veer Savarkar Sports Complex, Minggu 28 Juni 2026.

1. Borong Penghargaan Internasional

Dalam partai puncak kontra Korea Selatan, Boy tampil kesetanan dan menjadi mesin pendulang poin utama bagi skuad Merah-Putih dengan sumbangan 17 angka. Selain membawa pulang trofi pemain terbaik (MVP), performa impresif ini juga membuat Boy terpilih sebagai salah satu Outside Hitter Terbaik turnamen mendampingi penggawa Korea Selatan, Jeong Han-yong.

Koleksi MVP AVC Men's Volleyball Cup 2026 ini menjadi pelengkap quat-trick penghargaan individu bergengsi yang dikumpulkan Boy hanya dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sebelum mengguncang Asia, Boy sudah lebih dulu menyabet gelar MVP Proliga 2026 usai mengantarkan Jakarta LavAni Livin' Transmedia menjadi kampiun setelah menumbangkan Jakarta Bhayangkara Presisi.

Boy Arnez Arabi pemain terbaik laga Timnas Voli Putra Indonesia vs India avcvolley

Setahun sebelumnya, tepatnya pada 2025, Boy juga sukses mengawinkan dua gelar pemain terbaik. Ia meraih MVP SEA V League 2025 (putaran kedua) setelah Timnas Voli Putra Indonesia menumbangkan Thailand di final, yang diawali dengan gelar MVP Livoli Divisi Utama 2025 saat ia berbaju LavAni Navy.