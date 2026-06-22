Jadwal Debut Pevoli Cantik Megawati Hangestri Bersama Hyundai Hillstate Terkuak

LIGA Voli Korea Selatan (V-League) bersiap kembali diguncang oleh salah satu opposite terbaik Asia asal Indonesia, Megawati Hangestri. Pemain yang akrab dengan julukan Megatron ini dipastikan comeback ke Negeri Ginseng untuk menyongsong musim baru 2026-2027.

Menariknya, kali ini Megawati tidak lagi mengenakan seragam Red Sparks, melainkan resmi menyeberang ke salah satu kekuatan utama V-League sekaligus tim rival, Hyundai Hillstate.

Kabar kembalinya Megawati langsung memicu riak di internal klub barunya. Aura intimidasi pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut rupanya sangat membekas di benak para penggawa lokal Hillstate.

Berdasarkan laporan media Korea Selatan, My Daily, para pemain asing dan kuota Asia dijadwalkan mendarat secara bertahap mulai 1 Juli mendatang, sementara Megawati sendiri diperkirakan bertolak pada akhir Juli setelah sebelumnya sempat menjalani petualangan singkat di Turki bersama Manisa BBSK dan bermain di Proliga 2026 bersama Jakarta Pertamina Enduro.

1. Menanti Kehadiran Megawati Hangestri

Reputasi mengerikan Megawati selama dua musim membela Red Sparks (2023-2024 dan 2024-2025) menjadi alasan utama mengapa kedatangannya begitu diwaspadai. Pada musim debutnya, ia membawa Red Sparks ke babak play-off untuk pertama kali dalam tujuh tahun.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Puncaknya pada musim lalu, Megawati tampil menggila hingga menjegal langkah Hillstate ke final, sebelum akhirnya Red Sparks finis sebagai runner-up di bawah Pink Spiders.

Ketangguhan itulah yang membuat para pemain lokal Hillstate kasak-kusuk. Dalam sesi wawancara antara pelatih kepala Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, dengan agen voli Chris Kim, terungkap bahwa para pemainnya berulang kali melontarkan pertanyaan penuh kecemasan terkait apakah benar tim mereka bakal kedatangan Megawati.