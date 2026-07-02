3 Tim Pabrikan Kunci Pembalap Terbaik untuk MotoGP 2027, Nomor 1 Yamaha Bikin Kejutan

BURSA transfer pembalap MotoGP 2027 makin menarik usai pengumuman tiga tim pabrikan yang mengumumkan line-up mereka untuk musim depan. Memasuki era regulasi baru, sejumlah tim pabrikan bergerak cepat mengamankan tanda tangan para pembalap top demi membangun dinasti baru yang kompetitif.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada tiga pabrikan yang resmi mengunci dan melengkapi komposisi rider mereka untuk musim 2027 dan 2028. Sementara itu, sisanya masih harus berburu kepingan terakhir untuk melengkapi grid.

Berikut 3 Tim Pabrikan Kunci Pembalap Terbaik untuk MotoGP 2027:

1. Yamaha Amankan Jasa Jorge Martin dan Ai Ogura

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

Tim Yamaha sejatinya menjadi pabrikan ketiga yang sukses melengkapi susunan pembalapnya setelah meresmikan perekrutan mereka pada Rabu 1 Juli 2026. Pabrikan berlogo garpu tala ini resmi menduetkan Jorge Martin dan pembalap asal Jepang, Ai Ogura, untuk musim 2027 dan 2028.

Langkah ini sekaligus menjawab teka-teki besar dan resmi menutup pintu bagi Fabio Quartararo serta Alex Rins yang dipastikan meninggalkan kursi pabrikan Yamaha di akhir musim 2026.

2. Ducati Duetkan Marc Marquez dan Pedro Acosta

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

Setelah dipastikan ditinggal oleh Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo bergerak cepat melakukan perombakan besar di garasi mereka. Pabrikan asal Borgo Panigale ini mempertahankan Marc Marquez yang baru saja memperpanjang kontrak, dan akan menduetkannya dengan pembalap muda fenomenal, Pedro Acosta.