Kisah Pevoli Megawati Hangestri, Putuskan Rehat Bela Timnas Voli Putri Indonesia demi Fokus di Liga Korea

KISAH pevoli Megawati Hangestri yang memutuskan rehat membela Timnas Voli Putri Indonesia demi fokus di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 bersama Hyundai Hillstate menarik untuk dibahas. Ya, beredar laporan Megawati bakal absen total dari seluruh agenda timnas tahun ini.

Keputusan besar ini diambil di tengah fase krusial perpindahan karier profesionalnya di Liga Voli Korea Selatan (V-League). Sebelumnya, nama Megawati memang dicoret dari daftar pemusatan latihan Timnas Voli Putri Indonesia untuk sejumlah agenda seperti AVC Nation’s Cup for Women (6-9 Juni 2026), dilanjutkan 6th SEA V League for Women (akhir Juli hingga awal Agustus 2026), dan AVC Continental Cup for Women (21-30 Agustus 2026).

Meski terkesan mendadak, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) menegaskan bahwa mereka menghormati penuh keputusan pribadi sang pemain yang diambil sebelum pelatnas untuk tiga kompetisi internasional tahun ini dimulai.

1. Alasan di Balik Keputusan Mengejutkan Megawati

Ada tiga faktor utama yang mendasari keputusan besar atlet asal Jember tersebut, alasan pertama fokus utama Megawati saat ini adalah memulihkan kondisi lututnya agar bisa tampil prima.

Lalu alasan kedua karena komitmen Megawati bersama klub barunya di Korea Selatan. Terakhir karena rencana jangka panjang untuk masa depan karier volinya.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Kondisi lutut Megawati memang sempat memicu kekhawatiran. Namun, pelatih anyarnya di Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, yang bahkan sempat terbang langsung ke Indonesia untuk menemui Megawati, menepis isu bahwa sang pemain harus naik meja operasi.