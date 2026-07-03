Bos Ducati Kagumi Marc Marquez meski Hanya Finis Ketujuh di MotoGP Belanda 2026

Manajer Umum Ducati Corse Gigi Dall'Igna tetap kagum meski Marc Marquez hanya finis ketujuh di MotoGP Belanda 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, tetap kagum dengan Marc Marquez meski hanya finis ketujuh di MotoGP Belanda 2026. Baginya, kerja keras sang pembalap membuatnya jadi juara dunia berkali-kali.

Seri ke-10 MotoGP 2026 itu jadi musibah buat Ducati. Mereka gagal menempatkan satu pun pembalapnya di podium di mana finis terbaik diraih Fabio Di Giannantonio di urutan empat.

Sementara, Francesco Bagnaia gagal finis. Marquez mengakhiri balapan di urutan enam, tetapi terkena hukuman penalti mundur satu posisi gara-gara melanggar batas trek.

1. Kerja Keras

Hasil itu membuat Dall’Igna cukup kecewa. Tetapi, ia menyanjung kerja keras yang ditunjukkan Di Giannantonio serta Alex Marquez yang finis kelima, meski masih belum bugar akibat cedera parah.

“Ducati diwakili dengan baik oleh Di Giannantonio yang liar dan Alex Marquez yang luar biasa, bukan hanya soal posisi saat finis, tetapi juga hati dan karakter yang mereka tunjukkan selama balapan,” puji Dall’Igna, dinukil dari Motosan, Jumat (2/7/2026).

“Pujian juga untuk Marc, dia hanya finis di posisi tujuh dalam balapan yang diperjuangkan dengan kebanggaan, di mana dirinya pada satu titik ada di posisi tiga,” lanjut pria asal Italia itu.