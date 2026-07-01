Kapan Timnas Voli Putra Indonesia Main di SEA V League 2026?

SETELAH sukses menjuarai AVC Mens Volleyball Cup 2026, Timnas Voli Putra Indonesia kini menatap tantangan baru. Skuad Merah-Putih dijadwalkan segera berlaga di ajang bergengsi se-Asia Tenggara, SEA V League 2026, yang akan bergulir sepanjang bulan Juli ini.

Turnamen edisi keenam ini dipastikan berjalan lebih seru karena akan dimainkan dalam dua seri. Seri pertama bakal diselenggarakan di Filipina pada 15–19 Juli 2026, sedangkan seri kedua giliran Indonesia yang menjadi tuan rumah pada 22–26 Juli 2026.

Untuk pekan kedua di Tanah Air, Jakarta International Velodrome yang berlokasi di Rawamangun telah ditunjuk sebagai arena pertandingan. Dukungan penuh dari publik sendiri diharapkan mampu membakar semangat para penggawa Merah-Putih.

1. Perjuangan Timnas Voli Putra Indonesia Berlanjut

Langkah Timnas Voli Putra Indonesia untuk naik podium tertinggi terbilang sangat terbuka lebar pada edisi kali ini. Kepercayaan diri tim sedang berada di puncaknya, dan Thailand diprediksi masih akan menjadi rival terberat bagi armada Garuda.

Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Thailand (Foto: PBVSI)

Menariknya, South East Asian Volleyball Association (SAVA) mengumumkan adanya penambahan kontestan di sektor putra. Myanmar resmi bergabung, sehingga total ada enam negara yang akan saling sikut demi menjadi yang terbaik di Asia Tenggara.

Dengan format baru ini, Timnas Voli Putra Indonesia harus bersiap menghadapi perlawanan dari lima negara tetangga. Mereka adalah Kamboja, Thailand, Vietnam, Filipina, selaku tuan rumah pekan pertama, serta sang pendatang baru, Myanmar.