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5 Pembalap Senior yang Berpotensi Didepak dari MotoGP 2027 Imbas Regulasi 850cc, Nomor 1 Murid Valentino Rossi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |04:39 WIB
5 Pembalap Senior yang Berpotensi Didepak dari MotoGP 2027 Imbas Regulasi 850cc, Nomor 1 Murid Valentino Rossi!
Berikut lima pembalap senior yang berpotensi didepak dari MotoGP 2027 termasuk Franco Morbidelli (Foto: Instagram/@frankymorbido)
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BERIKUT lima pembalap senior yang berpotensi didepak dari MotoGP 2027 imbas regulasi 850cc. Salah satunya adalah murid Valentino Rossi!

MotoGP akan memasuki era baru pada 2027. Sejumlah regulasi anyar diperkenalkan, termasuk pengurangan kapasitas motor dari 1.000 cc ke 850 cc.

Bursa transfer pembalap pun semakin ramai. Ada lima sosok senior yang berpotensi didepak dari ajang balap tersebut. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap Senior yang Berpotensi Didepak dari MotoGP 2027 Imbas Regulasi 850cc

1. Franco Morbidelli

Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/frankymorbido)

Pembalap satu ini paling terancam terdepak. Pasalnya, musim depan, tim VR46 Racing Team sudah pasti diperkuat Fermin Aldeguer berkat intervensi Ducati Corse.

Sementara, Rossi selaku pemilik, condong merekrut pembalap anyar berpaspor Italia. Bisa jadi, sang murid utama yakni Morbidelli, bakal terdepak dari tim yang dibelanya sejak 2025 tersebut.

2. Jack Miller

Jack Miller. (Foto: Instagram/pramacracing)

Posisinya di tim Pramac Racing Yamaha juga tidak aman. Miller sejauh ini kesulitan untuk mengeluarkan potensi terbaik di motornya, juga lebih sering mencatat hasil negatif.

Rider berusia 32 tahun ini diprediksi akan terdepak musim depan. Yamaha tentu lebih memilih pembalap muda bertalenta untuk ditempatkan di tim satelitnya itu daripada mempertahankan Miller.

3. Maverick Vinales

Maverick Vinales. (instagram/maverick12official)

Pembalap satu ini tengah memicu masalah dengan KTM selaku induk dari tim Tech3. Vinales terang-terangan mengkritik pabrikan asal Austria itu sebagai penyebab dirinya gagal bersinar.

Ocehan tersebut memberi indikasi BatMav bakal terdepak musim depan. Belum tentu juga ada tim atau pabrikan yang mau merekrut Vinales yang kerap blak-blakan mengutarakan keburukan internal.

 

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