5 Pembalap MotoGP yang Resmi Pindah ke Tim Baru untuk Musim 2027, Nomor 1 Jadi Rekan Setim Marc Marquez!

Berikut lima pembalap MotoGP yang resmi pindah ke tim baru untuk musim 2027 (Foto: Facebook/MotoGP)

BERIKUT lima pembalap MotoGP yang resmi pindah ke tim baru untuk musim 2027. Salah satunya akan menjadi rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo!

Bursa transfer pembalap MotoGP menghangat. Sejumlah tim sudah mengumumkan susunan rider musim depan. Semua diawali dengan pernyataan resmi soal perpanjangan kontrak Marc Marquez.

Setelah itu, beberapa tim berbondong-bondong mengumumkan perekrutan atau kepergian pembalap. Lantas, siapa saja yang akan pindah ke tim baru? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap MotoGP yang Resmi Pindah ke Tim Baru untuk Musim 2027

1. Pedro Acosta

Pembalap satu ini tengah memperkuat Red Bull KTM hingga akhir MotoGP 2026. Tapi, Acosta sudah resmi diumumkan sebagai pembalap anyar Ducati Lenovo pada 2027.

Ketertarikan Ducati terhadap pria asal Spanyol ini sudah muncul sejak musim lalu. Tapi, momentum dan timing baru muncul di akhir musim ini seturut dengan habisnya kontrak Acosta di KTM.

2. Francesco Bagnaia

Kedatangan Acosta diiringi dengan pelepasan pria asal Italia ini. Bagnaia resmi meninggalkan Ducati Lenovo yang dibelanya sejak 2021 dan Ducati Corse yang jadi rumahnya sejak debut pada 2019.

Anak didik Valentino Rossi ini lantas menerima pinangan Aprilia Racing dengan kontrak jangka panjang yakni empat tahun. Bagnaia bergabung dengan sobat kentalnya Marco Bezzecchi.

3. Jorge Martin

Kepindahan Bagnaia ke Aprilia membawa konsekuensi terhadap pria berpaspor Spanyol ini. Martin lagi-lagi harus pindah tim dan kali ini memutuskan bergabung dengan tim pabrikan Yamaha!

Sebetulnya, Bagnaia awalnya akan ke tim berlogo garpu tala itu bersama Martinator. Tapi, di menit-menit akhir, ia berubah pikiran. Duet impian dengan Martin pun buyar.