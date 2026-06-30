Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Jadikan Princess Cup Modal Tatap AVC 2026

NAKHON RATCHASIMA – Timnas Voli Putri Indonesia U-18 menjadikan ajang Princess Cup ke-23 di Thailand sebagai modal menatap AVC Women’s U-18 Volleyball Championship 2026. Hal tersebut disampaikan asisten pelatih Bobby Ade seusai tim menyelesaikan kiprahnya di turnamen tersebut.

Dalam Princess Cup 2026, Indonesia memang belum mampu memenuhi target setelah mengakhiri kompetisi di posisi keempat. Kendati demikian, Bobby tetap memberikan apresiasi untuk performa para pemain.

1. Pengalaman Berharga

Bobby menegaskan para pemain memperoleh pengalaman berharga selama tampil di Nakhon Ratchasima, Thailand. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal saat menghadapi persaingan di level Asia.

"Tim memang belum menuai hasil yang diinginkan. Namun, dari sini kami dapat mempersiapkan tim lebih matang lagi untuk bermain di AVC U-18 karena beberapa tim seperti Iran dan Jepang belum pernah bermain di Thailand, khususnya di venue Korat 21," ujar Bobby, dikutip Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, Bobby mengakui Princess Cup bukan sekadar turnamen pemanasan, tetapi menjadi bagian dari program regenerasi yang sedang dibangun tim pelatih di bawah komando Marcos Sugiyama. Jadi, timnya memanfaatkan ajang tersebut dengan sebaik mungkin.