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Respons Tim Pelatih Usai Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Tumbang dari Jepang di AVC Championship 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |09:27 WIB
Respons Tim Pelatih Usai Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Tumbang dari Jepang di AVC Championship 2026
Timnas Voli Putri Indonesia U-18 vs Jepang di
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NAKHON RATCHASIMA - Langkah awal yang berat harus dilewati Timnas Voli Putri Indonesia U-18 setelah dipaksa mengakui ketangguhan sang juara bertahan, Jepang, lewat pertarungan tiga set langsung 21-25, 26-28, dan 20-25 dalam laga penyisihan Grup C AVC Girls U-18 Volleyball Championship 2026. Pertandingan voli yang menguras energi ini berlangsung di Lapangan 1, Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, pada Rabu 1 Juli 2026.

Asisten pelatih Timnas Voli Putri Indonesia U-18, Bobby Ade, menilai hasil pertandingan memang belum sesuai harapan. Namun, dia melihat adanya perkembangan positif yang ditunjukkan para pemain.

1. Evaluasi Tim

"Syukur untuk hari ini, meskipun kita masih belum meraih kemenangan, tetapi tim mempunyai progres. Kesalahan sendiri atau tim eror sudah semakin minim," ujar Bobby Ade dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/7/2026).

Bobby mengatakan tim pelatih juga melakukan penyesuaian komposisi pemain dalam laga tersebut. Vania yang sebelumnya menempati posisi outside hitter kini difokuskan sebagai libero, sedangkan Nathania mendapat kepercayaan untuk memperkuat sektor pertahanan sebagai defender.

Timnas Voli Putri Indonesia U-18 vs Jepang. (Foto: AVC)
Timnas Voli Putri Indonesia U-18 vs Jepang. (Foto: AVC)

"Terjadi perubahan rotasi. Vania yang sebelumnya adalah outside hitter sekarang difokuskan menjadi libero dan Nathania diberikan kepercayaan menjadi defender," tambahnya.

 

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