Hasil BWF World Championships 2026: Nyaris Kalah, Jonatan Christie Comeback dan Lolos ke 16 Besar

NEW DELHI – Pebulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar BWF World Championships 2026. Kepastian tersebut diraih setelah ia sukses melakukan comeback dramatis usai mengatasi perlawanan wakil Singapura, Jia Heng Teh, melalui pertarungan tiga gim dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-11.

Duel sengit dalam fase 32 besar ini dilangsungkan di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Rabu, (19/8/2026) siang WIB. Lewat perjuangan keras, Jonatan berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal di gim pembuka.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal gim pertama, Jonatan dan Jia Heng langsung memperagakan permainan dengan intensitas tinggi yang membuat jalannya duel berjalan sangat ketat.

Sempat tertinggal, Jia Heng sempat memimpin 9-7 atas Jonatan. Wakil Indonesia tersebut terus berupaya keras untuk mengejar ketertinggalannya meskipun masih tertinggal tipis 11-12 saat interval.

Kendati memberikan perlawanan maksimal, Jonatan akhirnya harus mengakui ketangguhan Jia Heng dalam gim pertama. Pasalnya, ia harus menelan kekalahan tipis dengan catatan poin 19-21.

Jonatan Christie PBSI

Memasuki gim kedua, Jonatan tampil jauh lebih ngotot untuk membalas kekalahannya. Ia langsung mengambil inisiatif serangan dan sempat memimpin keunggulan 5-1 atas Jia Heng.

Jonatan terus konsisten mempertahankan keunggulannya atas Jia Heng, hingga memimpin dengan poin 15-11. Jia Heng memang memberikan perlawanan ketat karena tidak mau menelan kekalahan begitu saja.