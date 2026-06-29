Hasil Perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2026: Indonesia Kalah 0-2 dari Thailand!

Indonesia kalah 0-2 dari Thailand di perempatfinal Badminton Asia Championships 2026. (Foto: X@INABadminton)

TIM Bulu Tangkis Indonesia kalah 0-2 dari Thailand (48-55 dan 49-55) dalam babak perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2026. Laga itu berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium, Yatsushiro, Jepang, Senin (29/6/2026) siang WIB.

Kekalahan ini membuat langkah Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2026 terhenti. Sekarang, para pemain wajib mengalihkan fokus ke nomor individu setelah perjalanan mereka kelar di nomor tim.

Jalannya Pertandingan

Line up Indonesia vs Thailand di perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Di game pertama, ganda putra Indonesia Faizal Pangestu/Anju Siahaan berhadapan dengan K. Karnnithiwat/K. Lhothong. Faizal/Anju berusaha menampilkan performa terbaiknya.

Faizal/Anju mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Akan tetapi, Faizal Anju mampu membawa Tim Indonesia unggul 11-7 atas Thailand.

Selanjutnya, tunggal Putri Mayla Cahya A. Pratiwi melawan Y. Ketklieng. Indonesia berusaha mempertahankan keunggulan atas lawan.

Namun, performa Putri tidak mampu mewujudkan hal karena kerepotan meladeni permainan Y. Ketklieng. Indonesia pun tertinggal 18-22 dari Thailand.

Selanjutnya di nomor ganda campuran ada Raihan D. Edsel P./Atresia N. Candani yang menantang K. Karnnithiwat/ Sunisa Lekjura. Kerja keras yang ditampilkan Raihan/Arewsia belum mampu membawa Indonesia membalikkan keadaan karena masih tertinggal 29-33 dari Thailand.

Perjuangan Indonesia dilanjutkan ganda putri Halifia Usni Pratiwi/Aurelia S. Putri yang berjumpa Phattharin A./Sarisa Janpeng. Hilifia/Aurelia berusaha memadukan chemistry untuk mendulang poin.

Kerja keras mereka belum berdampak positif karena Indonesia kini tertinggal 37-44 dari Thailand Tunggal putra Radithya B. Wardhana mencoba memberikan perlawanan untuk P. Prempunpong, tetapi belum meraih hasil positif. Sebab, Indonesia masih tertinggal 48-55 dari Thailand. Indonesia tertinggal 0-1 dari Thailand di game pertama.