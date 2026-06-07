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Gagal Juara Indonesia Open 2026, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |23:33 WIB
Gagal Juara Indonesia Open 2026, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia
Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin gagal juara Indonesia Open 2026. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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GANDA putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei dan Nur Izzuddin, dalam babak final Indonesia Open 2026 yang berlangsung pada Minggu (7/6/2026) malam WIB.

Awalnya, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sempat membuka harapan setelah tampil mendominasi dan mengamankan game pertama dengan skor telak 21-13. Namun, sang lawan berhasil bangkit dan mengejar ketertinggalan pada game kedua yang berakhir dengan skor 18-21. 

Raymond/Nikolaus gagal juara Indonesia Open 2026. (Foto: X/BadmintonINA)
Raymond/Nikolaus gagal juara Indonesia Open 2026. (Foto: X/BadmintonINA)

1. Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Pada babak penentuan (rubber game), ganda putra Indonesia itu harus merelakan gelar juara jatuh ke tangan perwakilan Negeri Jiran tersebut. Atas kekalahan ini, Nikolaus mengungkapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendukung dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Tapi, dengan hasil seperti ini, semuanya pasti kecewa dan kami yang main juga kecewa. Jadi kami mohon maaf pada seluruh pendukung yang sudah datang ke sini. Kami masih belum bisa juara aja,” ungkap Nikolaus saat diwawancarai seusai laga, Minggu (7/6/2026).

2. Apresiasi Penonton di Istora Senayan

Meski gagal naik podium tertinggi, ia tetap mengucap syukur karena telah diberi kelancaran dan kesempatan untuk melaju hingga ke babak final turnamen bergengsi tersebut. 

Apalagi, atmosfer dan euforia dukungan dari para suporter di tribun Istora Senayan sangat membakar semangat mereka di sepanjang laga.

 

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