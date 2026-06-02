HOME SPORTS SPORT LAIN

Serena Williams Resmi Kembali Bertanding di Tenis Profesional di Usia 44 Tahun

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |10:46 WIB
Serena Williams Resmi Kembali Bertanding di Tenis Profesional di Usia 44 Tahun
Serena Williams Resmi Kembali Bertanding di Tenis Profesional di Usia 44 Tahun (Foto:x/@Aok_Betting)
LONDONSerena Williams secara resmi mengumumkan comebacknya ke lapangan tenis profesional, hampir empat tahun setelah terakhir kali bertanding di US Open 2022. Sang legenda akan turun di nomor ganda pada turnamen HSBC Championships di Queen's Club, London, mulai 8 Juni 2026.

1. “The Queen” Returns ke Queen's Club

Serena Williams comebak di usia 44 Tahun (Foto: X/Activewurld_)
Serena Williams comebak di usia 44 Tahun (Foto: X/Activewurld_)

Konfirmasi ini diumumkan langsung oleh pihak penyelenggara melalui media sosial dengan caption yang sudah cukup bicara banyak: "The Queen Returns." Serena sendiri mendapatkan wildcard untuk bergabung di draw ganda bersama petenis Kanada berperingkat 9 dunia, Victoria Mboko.

"Queen's Club terasa seperti tempat yang sempurna untuk memulai babak baru ini. Lapangan rumput telah menghadirkan momen-momen paling bermakna dalam karier saya, dan saya sangat antusias untuk kembali bersaing di salah satu panggung paling ikonik di dunia tenis," ujar Serena dalam pernyataan resminya kepada LTA. 

2. Persiapan dan Statistik Williams

Kepulangan Serena bukan sekadar nostalgia. Sejak Desember 2025, namanya telah muncul di daftar pemain yang terdaftar dalam international testing pool milik International Tennis Integrity Agency (ITIA), sebuah syarat wajib sebelum seorang atlet bisa kembali bertanding secara profesional. Ini artinya, persiapannya sudah berjalan jauh sebelum pengumuman resmi ini keluar. 

Statistik Serena memang tak tertandingi. Ia meraih 23 gelar Grand Slam tunggal, terbanyak di era Open, ditambah 73 gelar tunggal sepanjang karier, empat medali emas Olimpiade, dan telah menempati posisi nomor satu dunia selama 319 pekan. 

Di atas rumput, ia bahkan punya catatan yang nyaris sempurna dengan tujuh gelar tunggal Wimbledon. 

 

