Hasil French Open 2026: Janice Tjen Tersingkir di Babak Pertama Usai Dikalahkan Petenis AS

JAKARTA - Perjalanan petenis putri Indonesia, Janice Tjen, di French Open 2026 harus terhenti di babak pertama. Pasalnya, Janice Tjen harus mengakui keunggulan petenis Amerika Serikat (AS) Emma Navarro dengan 4-6 dan 3-6.

Pertemuan keduanya berlangsung di Stadion Roland Garros, Paris, Prancis, Selasa (26/5/2026). Dalam debutnya pada Grand Slam lapangan tanah liat tersebut, Janice kewalahan meladeni permainan lawan.

Jalannya Pertandingan

Emma Navarro tampil begitu percaya diri dalam set pertama dengan memimpin 4-1 atas Janice. Namun, Janice berhasil menyamakan kedudukan 4-4.

Emma Navarro menyelesaikan set pertama dengan memenangi dua gim setelahnya untuk mencuri keunggulan. Hal itu berbekal servis kuat dengan mencatatkan lima berbanding empat ace milik Janice.

Janice mencoba menampilkan performa apiknya pada set kedua. Ia sempat memimpin 2-1. Dia memasukkan 58 persen servis pertama lebih banyak dari Navarro.