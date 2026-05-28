Hasil French Open 2026: Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Langsung Tersingkir dari Babak Pertama

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |20:52 WIB
Ganda putri Indonesia, Aldila Sutjiadi/Janice Tjen. (Foto: Instagram/dila11)
PARIS – Langkah pasangan ganda putri Indonesia, Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi, harus terhenti lebih cepat di ajang French Open 2026. Pasangan Indonesia ini terpaksa menyudahi perjuangan mereka di babak pertama setelah ditumbangkan oleh pasangan tangguh Marie Bouzkova (Republik Ceko) dan Sara Sorribes Tormo (Spanyol), pada Kamis (28/5/2026).

Jalannya Pertandingan

Dalam pertandingan yang berlangsung ketat di Lapangan 9 Roland Garros, Janice/Aldila kalah lewat rubber game dengan skor 7(9)-6(7), 2-6, dan 4-6. Laga berlangsung sengit selama tiga set dan kedua pasangan saling menunjukkan permainan agresif sejak awal pertandingan.

Janice dan Aldila tampil meyakinkan pada set pertama. Mereka mampu memberikan tekanan kepada lawan melalui permainan yang solid dan beberapa pengembalian bola yang menyulitkan Bouzkova/Sorribes Tormo.

Set pertama akhirnya harus ditentukan lewat tie-break setelah kedua pasangan sama-sama bermain ngotot. Dalam momen krusial tersebut, Janice/Aldila tampil lebih tenang untuk mengamankan kemenangan 9-7 di tie-break dan merebut set pembuka 7-6.

Memasuki set kedua, pasangan Bouzkova/Sorribes Tormo mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Duet Republik Ceko-Spanyol itu tampil lebih konsisten dan berhasil menekan pasangan Indonesia sejak awal set.

Janice/Aldila kesulitan keluar dari tekanan dan beberapa kali kehilangan poin penting. Situasi tersebut berhasil dimanfaatkan lawan untuk merebut set kedua dan Janice/Aldila kalah dengan skor 2-6.

 

