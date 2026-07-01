3 Jagoan Tenis Asia Tenggara Bikin Kejutan di Wimbledon 2026, Janice Tjen Bahkan Tumbangkan Unggulan Dunia!

LONDON – Hari pembuka turnamen Grand Slam Wimbledon 2026 menjadi momen bersejarah bagi dunia tenis Asia Tenggara. Dari lima wakil regional yang ambil bagian, tiga di antaranya sukses mengukir kemenangan impresif pada pertandingan yang berlangsung Senin 29 Juni 2026, sekaligus menandai awal yang sempurna di lapangan rumput London.

1. Janice Tjen Tumbangkan Unggulan Dunia

Kejutan paling menggemparkan datang dari petenis nomor dua Asia Tenggara asal Indonesia, Janice Tjen. Tjen sukses menjungkirbalikkan prediksi dengan menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leylah Fernandez, lewat kemenangan straight set langsung 6-1 dan 7-6.

Kendati performanya sempat dinilai kurang meyakinkan belakangan ini, Tjen tampil sangat percaya diri dengan pukulan-pukulan tajam yang mematikan langkah Fernandez. Statistik pertandingan mencatat dominasi mutlak Tjen yang hanya memberikan satu kali kesempatan break point bagi lawan.

Sebaliknya, Tjen berhasil menciptakan 9 peluang break dan mengonversi 3 di antaranya. Dengan tingkat keberhasilan poin dari servis pertama mencapai 82% serta hanya melakukan 10 kali unforced errors, Tjen sukses mengunci kemenangan perdana dalam kariernya di babak utama Grand Slam lapangan rumput.

Janice Tjen

Di babak kedua Wimbledon 2026, Tjen akan menantang mantan petenis peringkat 8 dunia asal Rusia, Daria Kasatkina.