Bahagianya Janice Tjen Berhasil Lolos ke Babak Kedua Wimbledon 2026

JAKARTA - Petenis putri Indonesia, Janice Tjen, mengaku begitu bahagia dapat lolos ke babak kedua turnamen grand slam Wimbledon 2026.

1. Janice Tjen Lolos ke Babak Kedua Wimbledon 2026

Ia melaju ke babak kedua setelah menyingkirkan petenis unggulan ke-22, Leylah Fernandez. Ia menang 2 set langsung 6-1, 7-6(3) di All England Club, London, Senin (29/6/2026),

Janice mengatakan kerja kerasnya membuahkan hasil manis dalam laga tersebut. Hal itu membuatnya bahagia dapat melaju ke babak selanjutnya.

"Rasanya sangat senang bisa menang hari ini dan lanjut ke ronde kedua," ujar Janice sebagaimana dikutip dari akun Instagram resmi @wimbledon.

Janice Tjen (Instagram/@janicetjen)

Kemenangan itu membawa Janice melaju ke babak kedua untuk menantang petenis Australia, Daria Kasatkina, Rabu (1/7/2026). Janice menegaskan akan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa kembali meraih hasil maksimal.

"Pertandingan selanjutnya memang banyak yang perlu dibicarakan dengan pelatih besok sehari sebelum dan setelah latihan," ucapnya.

Janice mengucapkan terima kasih atas dukungan moral yang diberikan para pendukung. Baik bagi mereka yang menyaksikan lewat layar kaca maupun memberikan dukungan langsung di Inggris.