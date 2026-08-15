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3 Ganda Putra Indonesia yang Masuk Daftar Unggulan BWF World Championships 2026, Nomor 1 Calon Juara!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |07:55 WIB
3 Ganda Putra Indonesia yang Masuk Daftar Unggulan BWF World Championships 2026, Nomor 1 Calon Juara!
Fajar dan Fikri berpeluang juara BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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SEBANYAK 3 ganda putra Indonesia yang masuk daftar unggulan BWF World Championships 2026 akan diulas Okezone. BWF World Championships 2026 akan dilangsungkan di New Delhi, India pada 17-23 Agustus 2026.

Indonesia memiliki perwakilan di lima nomor yang dipertandingkan. Namun, dari lima nomor itu, kans wakil Indonesia untuk juara sangat terbuka di nomor ganda putra.

Hal itu karena dalam beberapa ajang BWF World Tour terakhir, wakil Indonesia selalu keluar sebagai juara. Sebut saja di ajang Japan Open 2026, China Open 2026 dan Taipei Open 2026!

Karena itulah, 3 ganda putra Indonesia juga masuk daftar unggulan di BWF World Championships 2026. Siapa saja?

Berikut 3 ganda putra Indonesia yang masuk daftar unggulan BWF World Championships 2026:

1. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Firki

Fajar/Fikri berpeluang juara BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Fajar/Fikri berpeluang juara BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Fajar/Fikri menempati unggulan kedua di BWF World Championships 2026. Kepercayaan diri Fajar/Fikri juga sedang tinggi-tingginya karena dalam dua turnamen BWF World Tour terakhir yang diikuti, Fajar/Fikri selalu juara!

Mereka tercatat menjadi kampiun Japan Open dan China Open 2026! Lawan yang dikalahkan Fajar/Fikri di dua final tersebut adalah ganda putra peringkat satu dunia, Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

 

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