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HOME SPORTS MOTOGP

3 Calon Juara MotoGP Inggris 2026, Nomor 1 Marc Marquez!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |20:05 WIB
3 Calon Juara MotoGP Inggris 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
Marc Marquez berpeluang juara MotoGP Inggris 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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SEBANYAK 3 calon juara MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di Sirkuit Silverstone pada 7-9 Agustus 2026 akan diulas Okezone. Setelah menjalani liburan musim panas, para pembalap kembali mengaspal di ajang MotoGP 2026.

MotoGP Inggris 2026 merupakan tirai pembuka paruh kedua musim. Para pembalap dijamin dalam motivasi tinggi untuk mendapatkan hasil terbaik.

Merujuk kepada performa di paruh pertama, ada tiga pembalap yang berpeluang menjadi kampiun MotoGP Inggris 2026. Lantas, siapa saja pembalap yang dimaksud?

Berikut 3 calon juara MotoGP Inggris 2026:

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo)

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Semenjak promosi ke MotoGP pada 2013, Marc Marquez hanya sekali meraih kemenangan di MotoGP Inggris. Kemenangan itu dicetak Marc Marquez pada 2014 atau 12 tahun lalu.

Meski sudah lama tak meraih kemenangan, bukan berarti The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tidak memiliki kesempatan menjadi jawara di Inggris. Rider 33 tahun ini memiliki kepercayaan paling tinggi ketimbang rider mana pun di MotoGP 2026.

Sebab, dalam empat balapan terkini di MotoGP 2026, Marc Marquez memenangkan tiga balapan di antaranya! Jadi, sanggup menggila lagi di Tanah Inggris, Marc Marquez?

 

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