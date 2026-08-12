5 Ganda Campuran yang Berpotensi Juara di BWF World Championships 2026, Nomor 1 Peringkat Satu Dunia!

MENJELANG bergulirnya ajang prestisius BWF World Championships 2026 yang akan dihelat di New Delhi, India, pada 17-23 Agustus mendatang, peta persaingan di sektor ganda campuran mulai mengerucut. Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) secara resmi telah menyoroti sejumlah pasangan unggulan yang dinilai paling berpeluang untuk naik podium tertinggi.

Dari total kontestan elite dunia, terdapat lima pasangan teratas dari Asia dan Eropa yang paling diunggulkan berdasarkan catatan performa sepanjang musim ini. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Ganda Campuran yang Berpotensi Juara di BWF World Championships 2026:

1. Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China)

Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. (Foto: BWF)

Pasangan peringkat pertama dunia asal China ini berdiri di posisi terdepan sebagai pebulu tangkis yang paling difavoritkan. Menuju panggung kejuaraan dunia di New Delhi, Feng/Huang datang dengan modal tren positif usai menembus tiga partai final secara beruntun dan sukses mengamankan dua gelar juara.

Walau sempat mengalami pasang surut performa di awal musim, Feng/Huang berhasil menemukan kembali permainan terbaiknya di saat yang paling krusial. Selain itu, ambisi besar untuk meraih medali kejuaraan dunia pertama mereka sebagai sebuah pasangan dipastikan bakal melipatgandakan motivasi bertanding di lapangan.

2. Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand)

Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran. (Foto: BWF)

Pasangan andalan asal Thailand ini memang dikenal belum memiliki tingkat konsistensi yang stabil di setiap turnamen sepanjang tahun ini. Kendati demikian, ketika berada dalam bentuk permainan terbaiknya, Dechapol/Supissara memiliki kapasitas penuh untuk merepotkan lawan dan melangkah jauh.

Usai melewati periode naik-turun pada pertengahan musim, keberhasilan menembus babak semifinal China Open menjadi sinyal kebangkitan sekaligus modal berharga bertolak ke New Delhi.

3. Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)

Thom Gicquel/Delphine Delrue @thomgicquel

Peraih medali perunggu pada kejuaraan dunia edisi sebelumnya di Paris ini kembali membuktikan kapasitasnya sebagai kekuatan utama asal Eropa. Gicquel/Delrue menunjukkan performa sangat impresif di berbagai turnamen level Super 1000 tahun ini, termasuk berstatus sebagai runner-up All England serta semifinalis di Indonesia Open dan China Open.