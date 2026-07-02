Pedro Acosta Sukses Jalani Operasi, Bisa Tampil di MotoGP Jerman 2026?

PEDRO Acosta sukses menjalani operasi bedah di Spanyol pada awal pekan ini. Akankah pembalap tim Red Bull KTM itu bisa tampil di MotoGP Jerman 2026?

Acosta tidak menyelesaikan balapan di Sirkuit TT Assen, Assen, Belanda, Minggu 28 Juni 2026 malam WIB. Ia memutuskan mundur dari lomba karena mengalami masalah dengan pergelangan tangannya.

1. Kehilangan Sensitivitas

Usai balapan MotoGP Belanda 2026, Acosta mengaku problem itu sudah dirasakannya sejak tahun lalu. Tapi, ia memutuskan menunda operasi.

“Sudah setahun tiga jari di tangan kanan saya seperti tertidur. Di beberapa sirkuit, rasanya lebih baik dan yang lain justru memburuk. Di jari lain, saya kehilangan sensitivitas,” papar Acosta, mengutip dari Motosan, Kamis (2/7/2026).

0“Saya tahu ketika harus menekan rem, saya harus memegangnya dengan tangan. Masalahnya adalah sampai pada suatu titik di mana sepertinya saya bahkan tidak punya tiga jari,” imbuhnya.

“Saat tangan saya mengepal, saya tidak bisa merasakan jari-jari saya. Saya bahkan tidak tahu di mana tuas rem,” tukas Acosta.