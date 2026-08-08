3 Pebulu Tangkis Top Dunia Resmi Menikah pada 2026, Nomor 1 Couple Manis Indonesia

ADA 3 pebulu tangkis top dunia yang resmi menikah pada 2026 yang menarik untuk diketahui. Ya, sejumlah pebulu tangkis top dunia memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan dengan pasangan pilihan hati mereka, menciptakan momen romantis yang menyita perhatian para penggemar olahraga tepok bulu.

Pada tahun 2026 ini, setidaknya sudah ada tiga atlet top yang mengumumkan untuk melepas masa lajang. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Top Dunia Resmi Menikah pada 2026:

1. Leo Rolly Carnando dan Indah Cahya Sari Jamil (Indonesia)

Kabar Bahagia, Pebulu Tangkis Leo Rolly dan Indah Cahya Resmi Nikah di Mekkah!

Bulu tangkis Indonesia dihebohkan dengan kabar pernikahan sesama atlet nasional, yaitu Leo Rolly Carnando dari sektor ganda putra dan Indah Cahya Sari Jamil dari ganda campuran. Pasangan serasi ini resmi melangsungkan akad nikah di Mekkah, Arab Saudi, pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Pasanga tersebut pun tampak manis dengan balutan busana bernuansa biru muda di mana Leo mengenakan batik dan Indah memakai kebaya.

Berbagai prestasi gemilang telah ditorehkan oleh keduanya, di mana Leo merupakan bagian dari skuad juara Piala Thomas 2020, beberapa medali emas SEA Games, serta baru saja menjuarai Taipei Open 2026 bersama Daniel Marthin. Sementara itu, Indah yang kini berpasangan dengan Adnan Maulana merupakan mantan juara dunia junior sekaligus kampiun Thailand Masters 2026, yang kini didoakan oleh PBSI agar senantiasa dilimpahi kebahagiaan hingga maut memisahkan.

2. Yeo Jia Min dan Pang Sheng Jun (Singapura)

Yeo Jia Min menikah dengan Pang Sheng Jun. (Foto: Instagram/yeo_jiaminn)

Dari negeri tetangga, pebulu tangkis tunggal putri top Singapura, Yeo Jia Min, resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi mantan perenang nasional, Pang Sheng Jun. Prosesi pemberkatan suci pasangan yang telah menjalin kasih selama enam tahun ini digelar di Living Hope Methodist Church, Tampines, pada 20 Juni, disaksikan oleh lebih dari 200 tamu undangan.

Menariknya dalam undangan tersebut, terselip pebulu tangkis Indonesia Gregoria Mariska Tunjung yang turut hadir.